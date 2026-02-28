28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

बिजली दरों में 18.50% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, नियामक आयोग  की सुनवाई में हुआ तीखा विरोध

Protest Against Hike In Electricity Rates : बिजली दरों में 18.50 फीसदी की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव से किसान से लेकर उद्यमी तक परेशान हैं। विद्युत नियामक आयोग में हुई जनसुनवाई में इसका तीखा विरोध हुआ। किसान, उद्योग जगत समेत आम उपभोक्ताओं ने दो टूक कहा कि बिजली चोरी, मिस मैनेजमेंट का नुकसान आम जनता नहीं भुगतेगी। कहा कि बिजली का बढ़ता बिल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 28, 2026

There is protest in Uttarakhand against the 18.50 percent increase in electricity rates

बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का विरोध हो रहा है

Protest Against Hike In Electricity Rates : बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से लोग परेशान हैं। इसी बीच अब यूपीसीएल ने दरों में 18.50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखकर कटे पर मिर्च छिड़कने का काम किया है। शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग में इस प्रस्ताव पर सुनवाई हुई। सुनवाई में तमाम लोग पहुंचे थे। लोगों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का कड़ा विरोध किया। उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि लाइन लॉस का सबसे बड़ा नुकसान उद्योग जगत को भुगतना पड़ रहा है। इंडस्ट्री में सबसे कम लॉस होता है। राजस्व भी सबसे अधिक उद्योगों से ही मिल रहा है। इसके बावजूद महंगी बिजली का सबसे अधिक नुकसान उद्योगों को हो रहा है। सरकारी संपत्तियों से सरचार्ज नहीं वसूला जाता, वो नुकसान भी उद्योग उठा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि सालों से बिजली बिल न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बिल ही खत्म कर दिया गया है। कहा कि 10763 करोड़ के कुल राजस्व में यूपीसीएल 10068 करोड़ वसूल नहीं पाता है। उसका भार जनता क्यों उठाए। इससे फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। नए उद्योग नहीं आ पा रहे हैं। आठ लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। रोजगार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बिजली बिल न बढ़े।

फिक्स चार्ज माफ करें

उपभोक्ताओं ने बिजली दरों में फिक्स चार्ज को पूरी तरह माफ किए जाने की मांग की। होटल, मशरूम, स्टील इंडस्ट्री ने भी खुद को सीजनल इंडस्ट्री घोषित करने की मांग की। होटल इंडस्ट्री से राहुल देव ने कहा कि ऑफ सीजन में भी पूरे फिक्सचार्ज का भुगतान करना पड़ता है। लगातार बिना रीडिंग के बिलों की समस्या बढ़ रही है। मनमानी रीडिंग भर कर बिल भेजे जा रहे हैं। फिक्स चार्ज एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके गलत निर्धारण से नुकसान हो रहा है। उपभोक्ताओं ने पूरे मीटर सिस्टम का स्पेशल ऑडिट कराने की मांग की।

किसान भी परेशान

भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने किसानों को महंगी बिजली देने का विरोध किया। कहा कि जो हालात हैं, उसमें खून और गुर्दा बेचकर ही बिजली बिल चुकाना होगा। कहा कि किसान यदि पांच यूनिट बिजली चोरी कर ले, तो उनके घरों में आतंकवादी की तर्ज पर दबिश दी जाती है। फैक्ट्रियों की बिजली चोरी भी किसानों पर थोपी जाती है। हालात ये कर दिए हैं कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Feb 2026 08:36 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बिजली दरों में 18.50% की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, नियामक आयोग  की सुनवाई में हुआ तीखा विरोध

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

प्रदेश में शुरू होगी ई-जीरो एफआईआर प्रणाली, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ, जानें क्या होंगे लाभ

Home Minister Amit Shah will launch e-Zero FIR in Uttarakhand on March 7
देहरादून

चारधाम यात्रियों को व्हाट्एप से मिलेगी जाम और आपातकालीन सूचनाएं, भीड़ प्रबंधन होगा मजबूत

In Uttarakhand, pilgrims will get instant information on traffic jams and other emergencies on the Chardham Yatra route through WhatsApp
देहरादून

सीएम बोले…एआई से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, मो. दीपक के बहाने राहुल गांधी पर निशाना

CM Pushkar Singh Dhami said that Congress is trying to defame the government through AI
देहरादून

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से बारिश का अलर्ट, होली पर मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

The IMD has issued a forecast of rain and snowfall in Uttarakhand on February 27 and 28
देहरादून

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी 10 रुपये किलोलीटर बिकेगा, पेयजल विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

In Uttarakhand, sewage treatment plant water will be sold at the rate of Rs 10 per liter
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.