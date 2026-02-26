26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से बारिश का अलर्ट, होली पर मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

Weather Alert : मौसम कल से फिर करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने कल और परसों दो दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में कल से बर्फबारी के भी आसार जताए हैं। बारिश और बर्फबारी से ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 26, 2026

The IMD has issued a forecast of rain and snowfall in Uttarakhand on February 27 and 28

उत्तराखंड में कल से मौसम करवट बदल सकता है

Weather Alert : मौसम फिर तेवर दिखा सकता है। दरअसल, समूचे उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में चटख धूप गर्मियों के दिनों का जैसा एहसास करा रही है। देहरादून और राज्य के मैदानी इलाकों में फरवरी में ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। चटक धूप के चलते दिन के वक्त काफी गर्मी महसूस की जा रही है।बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, रात में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 12.4 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक आज भी प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहेगा।उन्होंने बताया कि 27 और 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। शुक्रवार और शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि इन दो दिनों के दौरान राज्य में 33 सौ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। बताया कि एक-दो दिन के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी की संभावना भी जताई है।

होली पर मौसम देगा साथ

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शुक्रवार और शनिवार को राज्य के तीन पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक से चार मार्च तक समूचे राज्य में मौसम शुष्क बना रह सकता है। बता दें कि दो मार्च को होलिका दहन है। तीन मार्च को चद्रग्रहण के कारण चार मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार एक से चार मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी होली पर मौसम भरपूर साथ दे सकता है। सुहावने मौसम के बीच लोग होली मनाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Feb 2026 10:58 am

Published on:

26 Feb 2026 10:57 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय : कल से बारिश का अलर्ट, होली पर मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी 10 रुपये किलोलीटर बिकेगा, पेयजल विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

In Uttarakhand, sewage treatment plant water will be sold at the rate of Rs 10 per liter
देहरादून

बिना मंजूरी दफ्तरों में प्रवेश निषेध, अफसरों की टेबल पर लगेंगे पैनिक बटन, वीडियोग्राफी पर भी रोक

The Chief Secretary has issued a new SOP regarding entry into government offices in Uttarakhand
देहरादून

देवप्रयाग में 17 वर्षीय छात्रा अलकनंदा में लापता, सर्च जारी

तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर... हत्या की आशंका पर जांच शुरू(photo-patrika)
देहरादून

भूकंप जोन-6 में आया राज्य : भवन निर्माण के बायलॉज में होगा बदलाव, उच्च स्तरीय समिति गठित

Building bylaws in Uttarakhand to be amended in view of earthquake risks
देहरादून

हेलीकॉप्टर से धरने में शामिल होने पहुंचीं महिला अफसर, विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुखर

A female officer arrived in Dehradun by helicopter to join the ongoing protest following the assault on the Director of Basic Education
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.