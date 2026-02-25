हेलीकॉप्टर से धरने में शामिल होने पहुंचीं महिला अफसर, विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुखर

Support The Strike : भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों ने बीते दिनों शिक्षा निदेशालय में घुसकर बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ जमकर मारपीट की थी। साथ ही दफ्तर में तोड़फोड़ भी की थी। तब से मामले को लेकर शिक्षक-कर्मचारियों में बेहद आक्रोश का माहौल है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर देहरादून में धरना चल रहा है। इस धरने में शामिल होने के लिए मंगलवार को बागेश्वर के गरुड़ तैनात शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचना पड़ा। बता दें कि कमलेश्वरी के पास शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है। संगठन की मांग पर कल उन्हें आनन-फानन में हेलीकॉप्टर से देहरादून आना पड़ा। ननूरखेड़ा स्थित निदेशालय में हुए बवाल के बाद रविवार को संयुक्त मोर्चे की बैठक में शिक्षा अधिकारी (प्रशासनिक संवर्ग) एसोसिएशन को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। तमाम शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने अफसरों की एसोसिएशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमले के बाद उनकी एसोसिएशन ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी और न ही संगठन ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। इसके बाद अफसर एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई। एसोसिएशन की कार्यकारी अध्यक्ष होने के कारण कमलेश्वरी मेहता को इस बैठक में आने के लिए हेली सेवा का प्रयोग करना पड़ा।