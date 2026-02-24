24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

वनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम फैसला आज : 50 हजार लोग हैं काबिज, भारी फोर्स तैनात, हाई अलर्ट जारी  

Vanbhulpura Railway Land Encroachment : हल्द्वानी के वनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला दे सकता है। इसी को देखते हुए हल्द्वानी को आज चौतरफा सुरक्षा घेरे में रखा गया है। शहर में भारी फोर्स तैनात की गई है। बाहरी लोगों के यहां आने पर आज रोक लगा दी गई है। यदि अतिक्रमण हटाने के आदेश मिलते हैं तो पांच हजार परिवारों के 50 हजार लोग इसकी जद में आएंगे।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 24, 2026

The Supreme Court will give its verdict today on the encroachment on railway land in Vanbhulpura, Haldwani

हल्द्वानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

Vanbhulpura Railway Land Encroachment : वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की संभावना है। बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर एक बस्ती बस चुकी है। इसमें अधिकांश मुस्लिम परिवार शामिल हैं। रेलवे की इस भूमि पर करीब 4365 भवन बन चुके हैं। इनमें पांच हजार परिवारों के करीब 50 हजार लोग काबिज हैं। हाईकोर्ट भी रेलवे की इस भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर चुकी है। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में फैसला आने की संभावना है। ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र की फिजा न बिगड़े। इसी को देखते हुए हल्द्वानी में आज हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस और पीएसी के अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से वनभूलपुरा पर निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं पुलिस सत्यापन की कार्रवाई कर रही है।एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आने की संभावना है।

पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

वनभूलपुरा रेलवे भूमि से अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इसी को देखते हुए कल पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी सिटी ने वनभूलपुरा पुलिस के साथ सोमवार को ताज चौराहे से लेकर मस्जिद तक पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने गतिविधियों को देखा। एसपी सिटी के मुताबिक रात को पुलिस और पीएसी संवेदनशील जगहों पर तैनात कर दी जाएगी। दो ड्रोन और 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने कुछ हिस्ट्रीशीटरों की परेड कराई है। दो हिस्ट्रीशीटर लापता चल रहे हैं। 31 हिस्ट्रीशीटर वनभूलपुरा थाने में दर्ज हैं।

बाहरी लोगों पर पाबंदी

वनभूलपुरा में सुनवाई की तारीख के दौरान बाहरी व्यक्तियों पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। कोतवाल डीएस फर्त्याल ने बताया कि संदिग्ध जो भी बाहर से आ रहा है, उसका तत्काल सत्यापन कराया जा रहा है। बाहरी के आने पर सूचना देने की अपील की है। हालांकि पुलिस की तैयारियां इस बार बीते तारीखों के मुकाबले हल्की हैं। सुनवाई का नंबर भी 34वां बताया जा रहा है। इस वजह से संभावना है कि फैसला नहीं आएगा। खुफिया विभाग क्षेत्र में घुसकर जानकारियां एकत्र करता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 10:35 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / वनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम फैसला आज : 50 हजार लोग हैं काबिज, भारी फोर्स तैनात, हाई अलर्ट जारी  

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

लापता चल रहे 71 डॉक्टर बर्खास्त : प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, कुर्की भी होगी, आदेश से हड़कंप

71 doctors who were missing from government hospitals in Uttarakhand have been dismissed
देहरादून

भाजपा विधायक की गिरफ्तारी पर अड़े कर्मचारी संगठन, सीएम और मुख्य सचिव से वार्ता बेनतीजा

The employees' union is adamant on demanding the arrest of BJP MLA Umesh Sharma Kau in the case of assault on the Director of Education
देहरादून

मौसम आज शाम से बदलेगा ! अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार  

Rain and snowfall alert has been issued for today and tomorrow in various districts of Uttarakhand
देहरादून

लाल बाबा के बिगड़े बोल : कहा मैं उन्हें एक-एक कर काट दूंगा, मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

Lal Baba made derogatory remarks against the Muslim community at the grand Hindu convention in Almora
देहरादून

मारपीट प्रकरण : शिक्षक और कर्मचारी आज से हड़ताल पर, जानें बोर्ड परीक्षा पर क्या पड़ेगा असर

Teachers and employees, angry over the assault on the Director of Education, will go on a two-day strike from today
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.