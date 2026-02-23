मारपीट प्रकरण : शिक्षक और कर्मचारी आज से हड़ताल पर, जानें बोर्ड परीक्षा पर क्या पड़ेगा असर

Outrage : बेसिक शिक्षा निदेशक से दफ्तर में घुसकर मारपीट का प्रकरण तेजी से गरमा रहा है। बता दें कि शनिवार को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने तमाम समर्थकों और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर कल्ली के साथ नूरखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए थे। वह लोग एक स्कूल का नाम जमीन दान देने वाले के नाम पर कराने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान विधायक समर्थकों ने दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। भीड़ ने बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल से मारपीट की थी। अजय नौडियाल के चेहरे पर चार टांके लगे हैं। इस घटना से प्रदेश भर के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। रविवार को मोर्चा की करीब छह घंटे चली बैठक में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने घटनाक्रम को शर्मनाक करार दिया। बैठक में शामिल विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह हमला, सिर्फ शिक्षा निदेशक पर नहीं हुआ बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम पर किया गया। हमलावरों की यह करतूत प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शासकीय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। 25 फरवरी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मोर्चा ने प्रदेश व्यापी कार्यबहिष्कार की चेतावनी भी है।