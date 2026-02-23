23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मारपीट प्रकरण : शिक्षक और कर्मचारी आज से हड़ताल पर, जानें बोर्ड परीक्षा पर क्या पड़ेगा असर

Outrage : भाजपा विधायक और उनके समर्थकों द्वारा बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ बेरहमी से मारपीट प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षकों के साथ ही विभिन्न विभागों के 53 मान्यता प्राप्त संगठनों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। संगठन ने आज से दो दिनी हड़ताल और 25 फरवरी से ग्राम प्रचायत से लेकर सचिवालय तक कार्यबहिष्कार की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 23, 2026

Teachers and employees, angry over the assault on the Director of Education, will go on a two-day strike from today

मारपीट प्रकरण से आक्रोशित शिक्षक-कर्मचारियों ने बैठक की

Outrage : बेसिक शिक्षा निदेशक से दफ्तर में घुसकर मारपीट का प्रकरण तेजी से गरमा रहा है। बता दें कि शनिवार को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने तमाम समर्थकों और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर कल्ली के साथ नूरखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए थे। वह लोग एक स्कूल का नाम जमीन दान देने वाले के नाम पर कराने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान विधायक समर्थकों ने दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। भीड़ ने बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल से मारपीट की थी। अजय नौडियाल के चेहरे पर चार टांके लगे हैं। इस घटना से प्रदेश भर के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। रविवार को मोर्चा की करीब छह घंटे चली बैठक में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने घटनाक्रम को शर्मनाक करार दिया। बैठक में शामिल विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह हमला, सिर्फ शिक्षा निदेशक पर नहीं हुआ बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम पर किया गया। हमलावरों की यह करतूत प्रशासनिक कार्यप्रणाली और शासकीय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। 25 फरवरी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मोर्चा ने प्रदेश व्यापी कार्यबहिष्कार की चेतावनी भी है।

सुरक्षा के लिए एसओपी जारी करे सरकार

निदेशक से मारपीट प्रकरण के बाद नवगठित संयुक्त मोर्चा, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन से मिलेगा। मोर्चा सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए तत्काल एसओपी जारी करने की मांग रखेंगे। साथ ही सभी विभागों में सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करने की भी मांग रखेंगे।बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अफसर और कर्मचारी जो सीधे बोर्ड परीक्षा से नहीं जुड़े हैं, वह सोमवार से ही कार्यबहिष्कार शुरू कर देंगे। उक्त सभी सुबह अपने दफ्तर में हाजिरी भरने के बाद धरने में शामिल होने के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंचेंगे

बोर्ड परीक्षा में फिलहाल व्यवधान नहीं

आंदोलन पर उतारू शिक्षक और कर्मारियों ने छात्र हित को देखते हुए फिलहाल बोर्ड परीक्षा को आंदोलन से अलग रखा गया है। बैठक में तय किया गया कि बोर्ड परीक्षा में लगे शिक्षक एक हफ्ते आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा।बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में कहीं भी लीपापोती हुई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अबकी बार कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा करने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे।राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि हमला सिर्फ निदेशक पर नहीं हुआ है बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम पर हमला किया गया है। हमले से साफ संदेश दिया गया है कि हमलावरों के अनुसार काम नहीं किया गया तो वह कानून को भी हाथ में ले लेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 08:42 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मारपीट प्रकरण : शिक्षक और कर्मचारी आज से हड़ताल पर, जानें बोर्ड परीक्षा पर क्या पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मोहन भागवत बोले, सशक्त बनें ताकि कोई टैरिफ का डर न दिखा सके, आरक्षण पर भी कही बड़ी बात

RSS chief Mohan Bhagwat said that we should become so strong that no one can threaten us with tariffs
देहरादून

हरिद्वार में डांसर पर लुटाए नोट, मूंछों पर ताव देकर फिर चर्चा में आए पूर्व BJP विधायक, वायरल हुआ वीडियो!

pranav singh champion dance video controversy haridwar
देहरादून

हरिद्वार में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट! ऊधमसिंह नगर का प्रस्ताव खारिज, जानें क्या होंगे लाभ

Preparations are underway to build a nuclear power plant in Haridwar, Uttarakhand
देहरादून

13500 उपनल कर्मचारियों को मिलेगा पक्के कार्मिकों के समान वेतन, सेलरी में होगी दोगुनी बढ़ोत्तरी

In Uttarakhand, orders have been issued to pay around 13,500 UPNL employees the same salary as permanent employees
देहरादून

नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी : आयुष मंत्रालय की टीम की छापेमारी से हड़कंप, एक करोड़ की नगदी भी बरामद

Fake medicine factory and fake clinic busted in Dehradun
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.