लाल बाबा के बिगड़े बोल : कहा मैं उन्हें एक-एक कर काट दूंगा, मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस

Hate Speech : जागेश्वर के चित्रगुप्त पीठ महामंडलेश्वर लाल बाबा अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में हुए विराट हिंदू सम्मेलन में विवादित बयान देकर घिर गए हैं। भाषण में बाबा एक समुदाय विशेष को उत्तराखंड छोड़ने की चेतावनी दे डाली। उनके भाषण का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। विराट हिंदू सम्मेलन में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के अलावा भाजपा और आरएसएस के जुड़े कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। भाषण में लाल बाबा समुदाय विशेष के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें उत्तराखंड छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। लाल बाबा चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि यदि उन्हें रैली करनी पड़े तो जहां-जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां-वहां पर काटुंगा। लाल बाबा पुलिस-प्रशासन से भी अपनी व्यवस्थाएं करने को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं कि मुझपर एक धारा लगे, दो धारा लगे या तीन। वीडियो में लाल बाबा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुम तो बकरी को उल्टा काटते हो लेकिन मैं उल्टा-सुल्टा दोनों तरह से काटुंगा। इसी दौरान लाल बाबा एक और अशोभनीय टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं, जिससे कार्यक्रम में पहुंची महिलाएं और बच्चों का भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।