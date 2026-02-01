25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

देवप्रयाग में 17 वर्षीय छात्रा अलकनंदा में लापता, सर्च जारी

देवप्रयाग में 17 वर्षीय छात्रा अलकनंदा नदी में लापता, परिजनों से कहासुनी के बाद घर से निकली थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Aman Pandey

Feb 25, 2026

तालाब में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, ईंट बंधा मिला शरीर... हत्या की आशंका पर जांच शुरू(photo-patrika)

पौड़ी/टिहरी। टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्रा के अलकनंदा नदी में लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल सका था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंडोलाखाल पट्टी के एक गांव की रहने वाली छात्रा की बुधवार सुबह परिजनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। परिजन उसे तलाश ही रहे थे कि बाद में उसके देवप्रयाग पहुंचने की सूचना मिली। बताया जाता है कि वह करीब छह किलोमीटर पैदल चलकर संगम क्षेत्र के पास स्थित टोडेश्वर पुल तक पहुंची थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा को पुल पर खड़े देखा गया था। कुछ ही देर बाद वह अचानक अलकनंदा नदी में गिरती नजर आई। लोगों ने शोर मचाया और बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नदी की तेज धारा और दूरी अधिक होने के कारण समय रहते उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। देखते ही देखते वह गहरे पानी में समा गई और आंखों से ओझल हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने नदी में सघन तलाश अभियान शुरू कर दिया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि छात्रा 12वीं कक्षा की छात्रा थी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तथा आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 07:55 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / देवप्रयाग में 17 वर्षीय छात्रा अलकनंदा में लापता, सर्च जारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

भूकंप जोन-6 में आया राज्य : भवन निर्माण के बायलॉज में होगा बदलाव, उच्च स्तरीय समिति गठित

Building bylaws in Uttarakhand to be amended in view of earthquake risks
देहरादून

हेलीकॉप्टर से धरने में शामिल होने पहुंचीं महिला अफसर, विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुखर

A female officer arrived in Dehradun by helicopter to join the ongoing protest following the assault on the Director of Basic Education
देहरादून

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : वनभूलपुरा से हटेगा अतिक्रमण, हटाए जाएंगे 50 हजार लोग, भारी पुलिस तैनात

The Supreme Court has given its verdict on the encroachment on railway land in Vanbhulpura, Haldwani
देहरादून

वनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम फैसला आज : 50 हजार लोग हैं काबिज, भारी फोर्स तैनात, हाई अलर्ट जारी  

The Supreme Court will give its verdict today on the encroachment on railway land in Vanbhulpura, Haldwani
देहरादून

लापता चल रहे 71 डॉक्टर बर्खास्त : प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, कुर्की भी होगी, आदेश से हड़कंप

71 doctors who were missing from government hospitals in Uttarakhand have been dismissed
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.