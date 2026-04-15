मौसम कल से उग्र : 6 दिन बारिश की चेतावनी,  उत्तराखंड में 50 किमी की रफ्तार से आंधी का यलो अलर्ट

Pre-Monsoon Alert : प्री-मानसून तरबतर करने को फिर से तैयार हैं। दरअसल, उत्तराखंड में पिछले तीन-चार दिन से मौसम शुष्क बना हुआ है । चटख धूप गर्मी का एहसास कराने लगी है। राज्य के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। पहाड़ में सुबह-शाम ठंड जारी है। बीते दिनों हुई बारिश से पहाड़ में तापमान में गिरावट आई है। इधर, मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे 16 से 21 अप्रैल तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग , पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दरमियान राज्य में चार हजार मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है।