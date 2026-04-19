देवभूमि में गूंजे पारंपरिक वाद्ययंत्र: डोली यात्रा के साथ चारधाम यात्रा 2026 शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बाद देवी गंगा की पालकी (डोली) मुखबा गांव स्थित उनके शीतकालीन निवास से रवाना हो चुकी है। स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। इसी बीच, देवी यमुना की पालकी भी खरसाली गांव स्थित उनके शीतकालीन निवास से रवाना हो गई है। गांव में 'जय मां गंगे' के जयकारे गूंज रहे थे, साथ ही ढोल-दमाऊ और रणसिंघा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र भी बज रहे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पुजारी, साधु और अधिकारी जुलूस में शामिल हुए, जो आस्था और एकता की गहरी भावना को दर्शाता है। रविवार को प्रतिमाओं को यमुनात्री और गंगोत्री मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा।