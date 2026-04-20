बदरीनाथ यात्रा से पहले कड़ी चौकसी, हर रास्ते पर पुलिस तैनात, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतें। अधिकारियों का कहना है कि सभी के सहयोग से ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाया जा सकता है।