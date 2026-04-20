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बदरीनाथ यात्रा से पहले कड़ी चौकसी, हर रास्ते पर पुलिस तैनात, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

Badrinath Yatra: चारधाम यात्रा 2026 से पहले बदरीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है। पुलिस और एटीएस की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और सख्त चेकिंग के बीच प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने में जुटा है।

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देहरादून

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Mohd Danish

Apr 20, 2026

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बदरीनाथ यात्रा से पहले कड़ी चौकसी..

Badrinath Yatra 2026: बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। चमोली पुलिस ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बहु-स्तरीय सुरक्षा योजना लागू

धाम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बहु-स्तरीय सुरक्षा प्लान लागू किया है। सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों, पार्किंग स्थलों, मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

सीसीटीवी निगरानी और सख्त चेकिंग अभियान

पूरे बदरीनाथ धाम क्षेत्र में आधुनिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

एटीएस की तैनाती से बढ़ी सुरक्षा

सबसे अहम कदम के तौर पर आतंकवादी निरोध दस्ता (एटीएस) को भी तैनात किया गया है, जिसने धाम क्षेत्र में मोर्चा संभाल लिया है। एटीएस की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो गई है। किसी भी आतंकी या संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए विशेष टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील

प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतें। अधिकारियों का कहना है कि सभी के सहयोग से ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाया जा सकता है।

स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की भी पुख्ता तैयारी

यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन टीमों को भी पूरी तरह तैयार रखा गया है। धाम क्षेत्र में चिकित्सा शिविर, एंबुलेंस और त्वरित राहत दल तैनात किए गए हैं, ताकि अचानक मौसम परिवर्तन या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को न केवल सुरक्षित बल्कि सुविधाजनक यात्रा अनुभव भी मिल सके।

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Published on:

20 Apr 2026 02:30 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बदरीनाथ यात्रा से पहले कड़ी चौकसी, हर रास्ते पर पुलिस तैनात, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

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