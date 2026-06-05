Weather Update: उत्तराखंड में 3 दिन तूफानी बारिश की संभावना, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

IMD के मुताबिक, 6 जून को पर्वतीय व मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 7 जून को बारिश की तीव्रता कुछ कम होने की उम्मीद है, लेकिन 7 से 9 जून तक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन, निचले इलाकों में जलभराव और नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।