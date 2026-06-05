चार धाम यात्रा: आस्था पथ दुर्गम मार्गों में से एक, ऑक्सीजन की भी कमी; अब तक 40 तीर्थ यात्रियों की मौत

Char Dham Yatra: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा के दौरान लोगों को तीर्थ यात्रियों को दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान रास्ते में ऊंचाई के कारण रास्ते में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। जिससे सांस और ब्लड प्रेशर के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यात्रा मार्ग पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि 50 साल से अधिक उम्र के यात्रियों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक 54007 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई है। कुल 40 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। इनमें अधिकांश ब्लड प्रेशर और सांस लेने में दिक्कत वाले मरीज शामिल है।