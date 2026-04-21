21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मंदिर के गर्भगृह में असलहा लेकर पहुंचे यूपी के आला अधिकारी,  यहां पीएम की सुरक्षा में भी नहीं गए शस्त्र

Weapons In The Temple : यूपी के एक आला अधिकारी उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के गर्भगृह में गनर और आधुनिक असलहे के साथ पहुंचे तो हड़कंप मच गया। पुजारियों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी तक की सुरक्षा में इस मंदिर के गर्भगृह तक असलहा नहीं गया। उन्होंने मंदिर के भीतर असलहा ले जाने पर सख्ती से रोक लगाने की मांग उठाई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Apr 21, 2026

An officer from Bareilly, UP, entered the sanctum sanctorum of the Jageshwar temple along with his gunman and weapons

यूपी के अधिकारी का गनर असलहा लेकर जागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा

Weapons In The Temple : यूपी के बरेली के आला अधिकारी गनर सहित उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के गर्भगृह में पहुंच गए। ये मामला सोमवार का है। बताया जा रहा है कि यूपी के  एक जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी रविवार को ही जागेश्वर धाम पहुंच गए थे। इससे पहले वह रविवार को एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। सोमवार सुबह भोग पूजा के बाद वह आला अधिकारी जागेश्वर मंदिर पहुंचे। उनके साथ सरकारी गनर भी मौजूद था। गनर आधुनिक असहले से लैस था। मंदिर समिति की महिला पीआरडी कर्मचारी ने गनर को असलहा भीतर ले जाने से मना किया। बताया जा रहा है कि उसके बाद भी गनर आधुनिक असलहा सहित अधिकारी के साथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया था। मंदिर के भीतर असलहा ले जाने की घटना का पुजारी और क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भला मंदिर के भीतर किसे कैसे खतरा हो सकता है। लोगों ने मंदिर के गर्भगृह में असलहा ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने की मांग उठाई है। साथ ही श्रद्धालुओं को जागरुक करने के लिए मंदिर के बाहर चेतावनी और नोटिस बोर्ड भी चस्पा करने की मांग उठाई है।  

एसपीजी भी नहीं ले गई असलहा

पीएम नरेंद्र मोदी 2023 में जागेश्वर धाम आए थे। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया था। बड़ी बात ये है कि उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी भी मंदिर के गर्भगृह में असलहा लेकर नहीं गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जागेश्वर बाबा से काफी लगाव है। वह हर साल यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उनके सुरक्षा कर्मी भी असलहे लेकर मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाते हैं। असलहे वाले सुरक्षा कर्मियों को मंदिर प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया जात है।

वीआईपी कल्चर हो बंद

जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की तादात में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सालाना लाखों भक्त बाबा के इस धाम में शीश नवाने पहुंचते हैं। लेकिन धाम में वीआईपी कल्चर भी खूब पनप रहा है। देश के विभन्न राज्यों से आने वाले नेता और अफसर मंदिर में वीआईपी ही बनकर पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों ने मंदिर में वीआईपी सिस्टम ही खत्म करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि वीआईपी हो या आम श्रद्धालु सभी के लिए नियम एक समान होने चाहिए।

एएसआई की संरक्षित स्मारक

जागेश्वर मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर समूह का संरक्षण एएसआई करती है। मंदिर में बगैर इजाजत वीडियोग्राफी पर भी रोक है। एएसआई ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए मंदिर में असलहा ले जाने पर भी रोक लगा रखी है। बावजूद कई वीआईपी और नेता लाव लस्कर के साथ मंदिर पहुंचते हैं और परिसर तक आसानी से असलहे ले जाते रहते हैं। अब एएसआई मंदिर परिसर के बाहर बोर्ड चस्पा करने की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Apr 2026 12:56 pm

Published on:

21 Apr 2026 12:53 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मंदिर के गर्भगृह में असलहा लेकर पहुंचे यूपी के आला अधिकारी,  यहां पीएम की सुरक्षा में भी नहीं गए शस्त्र

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

चारधाम यात्रा के बहाने ठगी में 225 लिंक-वेबसाइट पर कार्रवाई, सरकार ने जारी की विशेष गाइडलाइन

In cases of cyber fraud related to the Chardham Yatra, the STF has taken action against several links and websites
देहरादून

Major Action : मरीज बनकर गईं एसडीएम ने खरीदी पुड़िया, शुगर की चमत्कारी नकली दवा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़

Fake sugar medicine factory busted in Uttarakhand
देहरादून

यमकेश्वर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब: CM धामी बोले- भागवत ज्ञान ही जीवन की असली दिशा

cm dhami yamkeshwar bhagwat katha visit
देहरादून

बदरीनाथ यात्रा से पहले कड़ी चौकसी, हर रास्ते पर पुलिस तैनात, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

badrinath-yatra-2026-security-alert-ats
देहरादून

Uttarakhand Board Result 2026: कब आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? पिछले 5 सालों के ट्रेंड से समझें पूरी टाइमलाइन

10वीं-12वीं रिजल्ट डेट फाइनल?
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.