मंदिर के गर्भगृह में असलहा लेकर पहुंचे यूपी के आला अधिकारी,  यहां पीएम की सुरक्षा में भी नहीं गए शस्त्र

Weapons In The Temple : यूपी के बरेली के आला अधिकारी गनर सहित उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के गर्भगृह में पहुंच गए। ये मामला सोमवार का है। बताया जा रहा है कि यूपी के एक जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी रविवार को ही जागेश्वर धाम पहुंच गए थे। इससे पहले वह रविवार को एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। सोमवार सुबह भोग पूजा के बाद वह आला अधिकारी जागेश्वर मंदिर पहुंचे। उनके साथ सरकारी गनर भी मौजूद था। गनर आधुनिक असहले से लैस था। मंदिर समिति की महिला पीआरडी कर्मचारी ने गनर को असलहा भीतर ले जाने से मना किया। बताया जा रहा है कि उसके बाद भी गनर आधुनिक असलहा सहित अधिकारी के साथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया था। मंदिर के भीतर असलहा ले जाने की घटना का पुजारी और क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भला मंदिर के भीतर किसे कैसे खतरा हो सकता है। लोगों ने मंदिर के गर्भगृह में असलहा ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने की मांग उठाई है। साथ ही श्रद्धालुओं को जागरुक करने के लिए मंदिर के बाहर चेतावनी और नोटिस बोर्ड भी चस्पा करने की मांग उठाई है।