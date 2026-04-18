चारधाम यात्रा : ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू, रात में पहाड़ी रूट पर नहीं चलेंगे यात्री वाहन

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही कल यानी रविवार से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। इसके तहत रात 10 से सुबह चार बजे के बीच पहाड़ी मार्गों पर यात्री वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परिवहन उपायुक्त शैलेश तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर छह परिवहन चेक पोस्ट बनाई गई हैं। नौ सचल दस्ते यात्रा रूटों पर नियमित गश्त करेंगे। यात्रा के दौरान मोबाइल फोन के प्रयोग, मोड़ पर ओवरटेक और ओवर स्पीडिंग करना सख्त वर्जित होगा। तय मानकों के पालन की सतत निगरानी की व्यवस्था भी की है। तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस बार यात्री वाहनों को ट्रैवल किट दी जा रही है। इसमें डस्टबिन बैग, सैनेटाइजर, वोमेटिंग-यूरिनल बैग के साथ वेट वाइप्स होंगे। यात्रियों के लिए सलाह दी गई है कि वे दवा, गर्म कपड़े व बरसाती साथ रखें। चिकित्सीय मदद को 108 व पुलिस सहायता को 112 टोल-फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं।