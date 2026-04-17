Uttrakhand : नाबालिग को बनाया दिया सरकारी शिक्षक, रिटायरमेंट से पहले खुली पोल, शिक्षा विभाग में हड़कंप

Action Against Teacher : 40 साल की नौकरी पूरी करने के बाद एक शिक्षक कम उम्र में भर्ती होने के पेंच में फंस गए हैं। प्राइमरी शिक्षक की उम्र भर्ती के समय 18 साल से कम थी, यह राज तब खुला जबकि आरोपी 40 साल की सेवा पूरी कर चुका था। खास बात ये है कि आरोपी शिक्षक को 2023 में प्रतिष्ठित शैलेश मटियानी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब शिक्षक पर नौकरी और पुरस्कार वापसी के साथ वित्तीय वसूली का संकट मंडरा रहा है। ये मामला कोटद्वार के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बालकनगर का है। यहां तैनात शिक्षक नफीस अहमद पर 40 वर्ष पहले नियम विरुद्ध तरीके से नौकरी पाने का आरोप लगा है। आरोप की विभागीय जांच होने पर पुष्टि हुई कि नियुक्ति के समय उनकी उम्र मानक से कम थी। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी,पौड़ी ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कंचन देवराड़ी को रिपोर्ट भेज दी। देवराड़ी के मुताबिक शिक्षक की नियुक्ति अविभाजित यूपी के समय हुई थी। मामले में सभी कानूनी पहलुओं पर विधिक राय लेने के बाद कार्रवाई करेंगे। नफीस की दो वर्ष की सेवा शेष है और उन पर कार्रवाई की लटक रही है।