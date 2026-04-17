Delhi-Dehradun Expressway : वॉल्वो का किराया 236, एसी बस का 147 और सामान्य का 355 रुपये घटा

Delhi-Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे संचालित होते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर चलने वाली वॉल्वो और एसी बसों का किराया तय कर दिया है। अब यात्रियों को देहरादून से दिल्ली तक वॉल्वो बस के लिए 709 रुपये और एसी बस के लिए 557 रुपये देने होंगे। वहीं साधारण बस का किराया 355 रुपये होगा। पुराने रूट (वाया रुड़की) से वॉल्वो का किराया 945 रुपये और एसी बस का 704 रुपये और साधारण बस का किराया 420 रुपये था। एक्सप्रेस-वे पर वॉल्वो का किराया 236 रुपये और एसी बस का 147 और साधारण बस का किराया 355 रुपये कम हुआ है। उप महाप्रबंधक (तकनीकी) भूपेश कुशवाह के मुताबिक रोडवेज ने 14 नॉन-स्टॉप बस सेवाओं का संचालन एक्सप्रेस-वे पर शुरू कर दिया है। रूट सर्वे के अनुसार, नए एक्सप्रेस-वे से देहरादून से दिल्ली की दूरी 215 किमी रह गई है। इसी आधार पर किराया निर्धारित किया गया है। किराया कम होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।