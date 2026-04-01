बनभूलपुरा दंगे  के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को मिली जमानत, हिंसा में कई लोगों की हुई थी मौत

High Court Order : हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आठ फरवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने के दौरान भीषण दंगा भड़क गया था। दंगाइयों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया था। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पुलिस को गोलिया चलानी पड़ी थी। दंगाइयों ने भी पुलिस, प्रशासन की टीम पर पेट्रोल बम और अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दंगे में कई लोगों की मौत हुई थी। साथ ही पुलिस, प्रशासन और मीडिया के करीब 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसके बाद कई दिनों तक हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बाद में पुलिस ने दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक सहित करीब 96 लोगों को यूपी और उत्तराखंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। तमाम तत्थों को देखत हुए हाईकोर्ट ने आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत मंजूर कर दी है।