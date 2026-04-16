महंगाई से राहत मिलेगी : मंडियों में खुलेंगे रिटेल काउंटर,  उत्तराखंड में मनमानी पर लगेगा अंकुश

Relief From Inflation : ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध में भले ही इन दिनों सीज फायर चल रहा हो, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज पर तनातनी बनी हुई है। ईरान ने होर्मुज से मालवाहक जहाज गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इसे खुलवाने के लिए नाकेबंदी कर रहा है। होर्मुज में कई देशों के सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। इसके कारण भारत में डीजल-पेट्रोल और एलपीजी सप्लाई चैन बुरी तरह लड़खड़ा गई है। माल भाड़ा बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इससे आम जनता परेशान है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड की मंडियों में रिटेल काउंटर खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल डब्बू ने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि हर मंडी में पांच बड़े रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। शुरुआती चरण में हल्द्वानी, रामनगर, हरिद्वार ओर देहरादून की मंडियों में बड़े रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। इन काउंटरों में लोगों को सस्ती दरों पर सामान बेचा जाएगा।