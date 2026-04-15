केदारनाथ के लिए आज से शुरू होगी हेली टिकट ऑनलाइन बुकिंग, जालसाजों से रहें सावधान

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं, 22 अप्रैल को केदारनाथ जबकि 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। उसके साथ ही चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। इन दिनों देश-विदेश के भक्तगण चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अब तक लाखों भक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इधर, अब केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी आज से शुरू होने जा रही है। आईआरसीटीसी आज शाम छह बजे हेली बुकिंग के पोर्टल को खोल देगा। पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक की केदारनाथ यात्रा के टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए 22 अप्रैल से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा।