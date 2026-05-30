पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे गांव, चमोली में वैन खाई में गिरने से एक ही परिवार के 3 की मौत

UttarakhandChamoli Accident News: उत्तराखंड के चमोली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। देहरादून से एक परिजन का पार्थिव शरीर लेकर गांव लौट रही ईको वैन ल्वाणी क्षेत्र के पास 400 से 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, डीडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया।