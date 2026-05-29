हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत, साथ काम कर रहे सुरेश ने बताया उस रात का पूरा वाकया

हमीरपुरके कुरारा ब्लॉक में मोरा कंदर और कंदौर गांवों को आपस में जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर 800 मीटर लंबे एक बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा था। साल 2024 से चल रहे इस प्रोजेक्ट का लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। अधिकारियों के मुताबिक, पुल के पिलर खड़े हो चुके थे और उन पर कंक्रीट के स्लैब रखे जा रहे थे। अब तक पांच स्लैब रखे जा चुके थे। गुरुवार रात जब मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक तेज तूफान और बारिश आ गई। इसी दौरान पुल का एक भारी स्लैब सीधे मजदूरों के ऊपर आ गिरा, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई।