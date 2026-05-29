हमीरपुर में तूफान का तांडव, बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहा, 6 की मौत

पुल का हिस्सा गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान कुछ मजदूर पुल के मलबे में दब गए। इसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि, अंधी तूफान की वजह से पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में देर हुई और इसी वजह से राहत और बचाव कार्य में भी देरी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी सूचना दे दी और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान 6 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि कुछ घायलों को भी मलबे से बाहर निकाला गया है।