बागेश्वर धाम से लौटते वक्त काल बन गया हाईवे, ट्रक से भिड़ी कार,एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 4 की मौत

जानकारी के मुताबिक सभी लोग Bageshwar Dham में दर्शन करने के बाद कानपुर लौट रहे थे। कार में कुल पांच लोग सवार थे। मृतकों की पहचान नरेंद्र (55), राजकपूर (57), उनकी पत्नी मीना (54) और ड्राइवर आयुष चौहान (25) के रूप में हुई है। नरेंद्र की पत्नी रेखा (52) गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। परिवार कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र स्थित जागेश्वर मंदिर के पास का रहने वाला बताया गया है, जबकि ड्राइवर आयुष लखनऊ का निवासी था।