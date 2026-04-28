Hamirpur News:जेब में मिला कागज का टुकड़ा, लिखा था- रिपोर्ट करेगा तो मार दूंगा, राजमिस्त्री की मौत

पुलिस के अनुसार, पहाड़ी गांव निवासी 32 वर्षीय धर्मपाल पुत्र बैजनाथ राजमिस्त्री का काम करता था। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे परिजनों ने उसे कमरे में फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची मुस्करा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा है। धर्मपाल अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे छोड़ गया है।