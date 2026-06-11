हमीरपुर में बंद कमरे में फंदे से लटका मिला ग्राम पंचायत अधिकारी का शव, नीचे रखा मिला सीलिंग फैन, जांच में जुटी पुलिस

सहायक ग्रीस चन्द्र के पास सरकारी कामकाज की वजह से कमरे की एक अतिरिक्त चाबी रहती थी। पत्नी की सूचना पर जब ग्रीस कमरे पर पहुंचा और ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सामने राजू सिंह का शव फंदे से लटक मिला। ग्रीस ने तुरंत इस बात की जानकारी विभागीय अफसरों और पुलिस को दी।