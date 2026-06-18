पिता रोज कहते थे- सो जा बेटे… उसी बेटे ने छीन ली जान, हमीरपुर में पिता की हत्या के पीछे की पूरी कहानी

मंगलवार शाम मामूली बात को लेकर दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। आरोप है कि गुस्से में नरेश ने पहले घर के अंदर पिता के साथ मारपीट की। जान बचाने के लिए शिवराम घर से बाहर भागे, लेकिन नरेश ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लकड़ी की पटिया लेकर सड़क पर दौड़ा और करीब 200 मीटर तक पीछा कर पिता को बेरहमी से पीटता रहा। जब शिवराम सड़क पर गिर पड़े तब भी हमले नहीं रुके और उनके सिर पर कई वार किए गए।