बृजभूषण शरण सिंह और विधायक प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी, फोन पर युवक बोला- तुम दोनों को खत्म कर देंगे

विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 14 जून 2026 को दोपहर करीब 2:22 बजे विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। आरोप है कि कॉल करने वाले ने बातचीत के दौरान धमकी भरे अंदाज में कहा कि वह विधायक और उनके पिता की हत्या की व्यवस्था कर चुका है और यदि बच सकते हैं तो बच लें।