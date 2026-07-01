‘चटाई पर सोते हैं विधायक जी, हमारा भी पक्का मकान बनवा दो’, मासूम की गुहार का वीडियो वायरल

बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही कच्चे और छप्पर वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसे मकानों में पानी टपकना, दीवारों का कमजोर होना और किसी भी समय हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में बच्चे की यह अपील केवल उसके परिवार की परेशानी ही नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब परिवारों की स्थिति भी सामने लाती है जो आज भी पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं।