‘रोडवेज बस और डीजल टैंकर की भिड़ंत!’ दोनों चालकों समेत 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा काफी गंभीर है। अभी तक बस चालक और टैंकर चालक समेत तीन मौतों की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम भी चल रहा है ताकि सड़क साफ हो सके।

रोडवेज के एआरएम आर.पी. साहू भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस महोबा डिपो की थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विभाग की टीम वहां मौजूद है और यात्रियों की मदद कर रही है।