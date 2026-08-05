‘रोडवेज बस और डीजल टैंकर की भिड़ंत!’ दोनों चालकों समेत 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Road Accident (फाइल फोटो)
Hamirpur Roadways Bus Tanker Collision Accident: हमीरपुर जिले में बुधवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास महोबा डिपो की रोडवेज बस और एक डीजल टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।
हादसा इतना तेज था कि बस और टैंकर के आगे के हिस्से पूरी तरह कुचल गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद बस में सवार कई यात्री घबराहट में थे। कुछ लोग बस के अंदर फंस गए थे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। घायलों को 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।
दुर्घटना की खबर मिलते ही सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल, सीओ सदर और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात ठप पड़ गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा काफी गंभीर है। अभी तक बस चालक और टैंकर चालक समेत तीन मौतों की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम भी चल रहा है ताकि सड़क साफ हो सके।
रोडवेज के एआरएम आर.पी. साहू भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस महोबा डिपो की थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विभाग की टीम वहां मौजूद है और यात्रियों की मदद कर रही है।
यह हादसा एनएच-34 पर होने वाले लगातार सड़क हादसों की कड़ी में एक और घटना है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डिवाइडर लगाने और सड़क सुधारने की बात बार-बार उठती रही है। कई बार संयुक्त सर्वे भी हुए, लेकिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग इसे खूनी हाईवे कहने लगे हैं।
पुलिस जांच में यह साफ करने की कोशिश कर रही है कि टक्कर की वजह क्या थी। तेज रफ्तार या कोई और लापरवाही। अभी आधिकारिक रूप से कुछ तय नहीं हुआ है। घायलों की हालत पर नजर रखी जा रही है। परिवार वाले अस्पताल पहुंच चुके हैं।
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