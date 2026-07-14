हमीरपुर: महिलाओं और नाबालिग बच्चियों का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करता था वायरल, आरोपी गिरफ्तार

Hamirpur Crime News: हमीरपुर में पुलिस ने महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ NCRP और NCMEC में शिकायत प्राप्त हुई थी। डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर यशपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर संबंधी शिकायतों को NCRP या हेल्पलाइन नंबर 1930 में अपनी शिकायत दर्ज करायें।