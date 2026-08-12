Hamirpur News: स्कूल की बदहाल सड़क से परेशान बच्चे पहुंचे कलक्ट्रेट, पुलिस के सामने भी डटीं छात्राएं, वीडियो वायरल

हमीरपुर की यह घटना सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है। यह उन बच्चों की आवाज भी है, जिन्हें रोजाना स्कूल पहुंचने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। बच्चों का कलक्ट्रेट पहुंचना यह बताता है कि स्थानीय स्तर पर उनकी शिकायत कितनी सुनी गई या नहीं सुनी गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो ने यह बहस भी छेड़ दी है कि अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास पहुंचे बच्चों से किस तरह संवाद किया जाना चाहिए। फिलहाल बच्चों की मुख्य मांग वही है, स्कूल तक जाने वाली बदहाल सड़क की मरम्मत। अब देखना होगा कि इस विरोध और वायरल वीडियो के बाद प्रशासन सड़क की समस्या पर क्या कदम उठाता है।