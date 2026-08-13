Hamirpur News: बच्चों के तिरंगा आंदोलन ने बदली चंदूपुर की तस्वीर, 5 घंटे के प्रदर्शन के बाद गांव पहुंचा प्रशासन, सड़क ठीक करने उतरी JCB

चंदूपुर गांव जिला मुख्यालय से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर है। गांव से कई मजरे भी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद यहां आने-जाने के लिए लंबे समय से कच्चे रास्ते का ही सहारा है। बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। सड़क पर पानी, कीचड़ और गड्ढों के कारण ग्रामीणों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। इसी समस्या को लेकर बच्चे और ग्रामीण तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की और डीएम कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन लंबा खिंचा तो कलेक्ट्रेट में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।