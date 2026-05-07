हमीरपुर में यात्रियों से भरी नाव यमुना नदी में पलटी, NDRF कर रही रेस्क्यू, कई लोग लापता

यमुना में पलटी नाव, 6 लोग लापता, PC- Patrika
हमीरपुर : हमीरपुर में यमुना नदी में एक नाव पलट गई। नाव में कुल 9 लोग सवार थे। नाविक ने 3 लोगों को बचा लिया। वहीं 6 लोग लापता हो गए। लापता होने वाले लोगों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है।
यह हादसा कूतुपुर पटिया गांव में जिला मुख्यालय से 25 किमी. की दूरी पर हुआ। हादसा लगभग शाम 6 बजे के आसपास हुआ। लोगों के मुताबिक सभी बच्चे और महिलाएं यमुना नदी के उस पार खीरा-ककड़ी खाने के लिए गए हुए थे। लौटते समय हादसा हो गया।
देर रात बांदा से आए डीआईजी राजेश एस भी घटना स्थल पहुंचे और वहां का निरीक्षण कर सबंधित टीम और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है। घटना के करीब दस घंटे बीतने को हैं लेकिन अभी तक लापता लोगों की तलाश नहीं हुई है। यमुना में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है।
गांव के निवासी श्रीपाल की बेटी की शादी के बाद विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसमें शामिल होने आए 10 रिश्तेदार शाम करीब 6 बजे नाव से नदी पार कर खरबूजे और ककड़ी तोड़ने गए थे। लौटते समय अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह बीच धारा में पलट गई।
नाव चला रहे धीरू ने साहस दिखाते हुए विष्णु, रिंकू और पारुल को सुरक्षित बचा लिया, जिन्हें तुरंत कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि, इस हादसे में आकांक्षा (9), रानी (9), ब्रजरानी (25), लभ्यांश (5), गोरेलाल (6) और आदित्य (11) पानी में बह गए और लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम अभिषेक गोयल और एसपी मृगांक शेखर पाठक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया।
रात में अंधेरा होने की वजह से SDRF की टीम को रेस्क्यू करने में समस्या का सामना करना पड़ा। डीएम ने बताया कि कानपुर में NDRF को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गोताखोर लापता लोगों की लगातार तलाश कर रहा हैं। प्रशासन ने अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं और किनारे पर भारी पुलिस बल मौजूद है।
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