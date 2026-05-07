हमीरपुर में यात्रियों से भरी नाव यमुना नदी में पलटी, NDRF कर रही रेस्क्यू, कई लोग लापता

नाव चला रहे धीरू ने साहस दिखाते हुए विष्णु, रिंकू और पारुल को सुरक्षित बचा लिया, जिन्हें तुरंत कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि, इस हादसे में आकांक्षा (9), रानी (9), ब्रजरानी (25), लभ्यांश (5), गोरेलाल (6) और आदित्य (11) पानी में बह गए और लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम अभिषेक गोयल और एसपी मृगांक शेखर पाठक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया।