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हमीरपुर

सुमेरपुर ‘ब्लाइंड मर्डर’ केस का पर्दाफाश, ट्रक चालक ने दुपट्टे से घोंटा महिला का गला, हाईवे किनारे फेंका था शव

हमीरपुर की सुमेरपुर थाना पुलिस और एसओजी (SOG) टीम ने 21 अप्रैल को हाईवे किनारे मिली महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है, जिसने शराब के नशे में मामूली विवाद के बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।

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हमीरपुर

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Aman Pandey

Apr 25, 2026

murder news

सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल को हाईवे किनारे मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।

Sumerpur Highway Murder Case: 21 अप्रैल की शाम सुमेरपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया था कि महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किए, जिसके बाद कानपुर नगर निवासी एक व्यक्ति ने मृतका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की। पहचान होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी।

टोल प्लाजा के CCTV कैमरों ने खोला राज

जांच के लिए तीन विशेष टीमें लगाई गईं। पुलिस ने घटना के समय हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की जांच शुरू की। टोल टैक्स और आसपास के होटलों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इस दौरान एक संदिग्ध ट्रक पुलिस के रडार पर आया। जब ट्रक को ट्रेस कर उसके चालक महेंद्र पाल को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

ढाबे पर खाने के बाद ड्राइवर और महिला में हुआ विवाद

आरोपी चालक महेंद्र पाल महिला को पहले से जानता था और घटना वाले दिन महिला उसके साथ ट्रक में ही सफर कर रही थी। पुलिस ने बताया कि सुमेरपुर के पास एक ढाबे पर दोनों ने साथ में खाना खाया। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

बहस बढ़ने पर आपा खो बैठा ट्रक चालक

आरोपी चालक शराब के नशे में धुत था और बहस बढ़ने पर वह आपा खो बैठा। उसने ट्रक के अंदर ही महिला के दुपट्टे से उसका गला तब तक घोंटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को हाईवे किनारे फेंका और ट्रक लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, आरोपी का कराया मेडिकल

वारदात में प्रयुक्त ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए हमीरपुर सदर अस्पताल लाया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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Updated on:

25 Apr 2026 06:57 pm

Published on:

25 Apr 2026 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / सुमेरपुर ‘ब्लाइंड मर्डर’ केस का पर्दाफाश, ट्रक चालक ने दुपट्टे से घोंटा महिला का गला, हाईवे किनारे फेंका था शव

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