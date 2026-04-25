सुमेरपुर ‘ब्लाइंड मर्डर’ केस का पर्दाफाश, ट्रक चालक ने दुपट्टे से घोंटा महिला का गला, हाईवे किनारे फेंका था शव

Sumerpur Highway Murder Case: 21 अप्रैल की शाम सुमेरपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया था कि महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किए, जिसके बाद कानपुर नगर निवासी एक व्यक्ति ने मृतका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की। पहचान होने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी।