Hamirpur News:मैं तलाक नहीं दे सकता, मर सकता हूं, 6 पन्नों के नोट ने खोले रिश्तों के कड़वे सच

इंगोहटा निवासी दिवंगत चंद्रपाल कुशवाहा की पत्नी राजेश्वरी के अनुसार, उनका बेटा आशीष उर्फ बीरू कुशवाहा (28) रविवार रात अपने कमरे में सोने गया था। सोमवार सुबह देर तक बाहर न आने पर परिजन उसे जगाने पहुंचे, जहां वह पत्नी की साड़ी के फंदे से लटका मिला। बेटे की इस हालत को देख परिवार में कोहराम मच गया।पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में आशीष ने लिखा है, “मैं तलाक नहीं दे सकता हूं, मर सकता हूं।” उसने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में उसने अपनी संपत्ति मां और छोटे भाई के नाम करने की इच्छा भी जताई है।