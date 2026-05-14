Hamirpur Accident: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, ट्रक से कुचलकर दूल्हे के भांजे की मौत

Hamirpur Accident: हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया। जालौन जिले के चंदरसी गांव से आई बारात में शामिल 10 वर्षीय मासूम की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और बारातियों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। बाद में हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक, दीपक राजपूत की बारात बुधवार रात मुस्करा कस्बे स्थित विक्रम पैलेस मैरिज लॉन में आई थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सुबह करीब साढ़े तीन बजे विदाई की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे का भांजा अनिकेत सड़क किनारे खड़ा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक वहां से गुजरा और बच्चे को कुचलते हुए निकल गया। हादसे में अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई।