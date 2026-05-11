Sultanpur Accident: शादी का कार्यक्रम निपटाकर लौट रहे दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, मां- बाप का रो- रो कर बुरा हाल

रविवार रात सरैया मुबारकपुर गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार और उनके भाई अनिल कुमार रोज की तरह काम खत्म कर घर लौटे थे। बताया जा रहा है कि दोनों भाई जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में डीजे बजाने का काम करते थे। देर रात जब वे अखण्डनगर थाना क्षेत्र के अलाउद्दीनपुर गांव के पास वाहन से सामान उतार रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आ रही एक अज्ञात बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखण्डनगर पहुंचाया। लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के दो बेटों की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस हादसे से स्तब्ध हैं। सोमवार सुबह जब दोनों भाइयों के शव गांव पहुंचे तो माहौल बेहद गमगीन हो गया।