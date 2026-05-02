2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

मशहूर कवि कुमार विश्वास और AAP के पूर्व मंत्रियों को कोर्ट का नोटिस, 15 मई को हाजिर होने के निर्देश

Kumar Vishwas Court Case: उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2014 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को समन जारी किया है। जानिए क्या है पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Pratiksha Gupta

May 02, 2026

Kumar Vishwas, Satyendar Jain, Somnath Bharti

Sultanpur court summons Kumar Vishwas Satyendar Jain Somnath Bharti | फोटो सोर्स- IANS

Kumar Vishwas Court Case: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता और जाने-माने कवि कुमार विश्वास के साथ-साथ दिल्ली सरकार के दो पूर्व मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को समन भेजा है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इन सभी नेताओं को 15 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

क्या है 12 साल पुराना मामला?

सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र के अनुसार, यह घटना 6 मई 2014 की है, जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। उस समय कुमार विश्वास अमेठी से आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे।
चुनाव आयोग के नियमानुसार, वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले जो लोग उस क्षेत्र के वोटर नहीं होते हैं, उन्हें वहां से जाना होता है। उस समय पुलिस ने कुमार विश्वास और उनके साथियों को अमेठी छोड़ने को कहा था, क्योंकि वे वहां के वोटर नहीं थे। आरोप है कि प्रशासन द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कुमार विश्वास, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया था।

कोर्ट का सख्त रुख और आगे की प्रक्रिया

यह मामला पहले एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। लेकिन हाल ही में इसे स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और सभी आरोपियों को समन भेजा है। वहीं अगली सुनवाई 15 मई को होगी, जिसमें सभी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

काफी चर्चा में था 2014 का अमेठी चुनाव

साल 2014 का अमेठी लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक था। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और वहीं कुमार विश्वास का सीधा-सीधा मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी से था। अब इतने साल बाद, कोर्ट के इस कदम से यह पुराना राजनीतिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

ये भी पढ़ें

5 दिन की दुल्हन, मांग में सिंदूर…अर्थी पर लाल चुनरी, पत्नि का अंतिम संस्कार करते हुए फूट-फूटकर कर रोया पति
शाजापुर
Shahjahanpur accident, bride death, tanker collision

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 03:39 pm

Published on:

02 May 2026 03:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / मशहूर कवि कुमार विश्वास और AAP के पूर्व मंत्रियों को कोर्ट का नोटिस, 15 मई को हाजिर होने के निर्देश

पत्रिका लाइव अपडेट

Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी केस में आज बड़ा फैसला! सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजर

RAHUL GANDHI
सुल्तानपुर

सुल्तानपुर में DJ के शोर ने ले ली 142 मुर्गियों की जान, कार्डियक अरेस्ट बना वजह

सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर चीख-पुकार: नींद के चक्कर में 70 से ज्यादा जानें दांव पर लगाई; खलासी को स्टेयरिंग थमाकर सो गया ड्राइवर

major accident on purvanchal expressway luxury bus overturns over 60 passengers injured sultanpur
सुल्तानपुर

राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर भड़के संजय सिंह, बोले- इन सातों को जनता कभी माफ नहीं करेगी

सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजा आसमान, राफेल-सुखोई की धमाकेदार एंट्री: विडियो में देखें विमानों का एयर शो

purvanchal expressway iaf air show rafale
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.