राहुल गांधी केस में आज बड़ा फैसला! सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजर

इस मामले में पिछले कुछ वर्षों से कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी खुद सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। और अदालत में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। आगे की सुनवाई जारी रखी गई।

अब इस लंबे समय से चल रहे मामले में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले का असर न केवल राहुल गांधी की राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है। बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।