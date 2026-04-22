पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुखोई, मिराज और तेजस ने की लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से कमांडो ने की मॉकड्रिल

एयर शो में कुल 9 फाइटर जेट्स शामिल हैं। तीन मिराज-2000 विमानों ने एक साथ आसमान में उड़ान भरी, जो देखने वालों के लिए खास आकर्षण रहा। हेलीकॉप्टर ने भी बचाव अभ्यास दिखाया और कमांडो ने स्लिथरिंग ऑपरेशन का मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया। पूरा शो लगभग 6 घंटे चलेगा। दिन में 3 घंटे (दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक) और रात में 3 घंटे (शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक)।