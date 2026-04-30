सुल्तानपुर में DJ के शोर ने ले ली 142 मुर्गियों की जान, कार्डियक अरेस्ट बना वजह

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान बज रहे अत्यधिक तेज डीजे के शोर से 140 मुर्गियों की मौत हो जाने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यह मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है, जहां 25 अप्रैल की रात को शादी बारात के साथ आए डीजे की कानफोड़ू आवाज ने पोल्ट्री फार्म में पली मुर्गियों को मौत के मुंह में धकेल दिया।