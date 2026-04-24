राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर भड़के संजय सिंह, बोले- इन सातों को जनता कभी माफ नहीं करेगी

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) को शुक्रवार को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दो अन्य सांसदों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी आप से अलग हो गए हैं। इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। चड्ढा ने दावा किया कि पार्टी के दो-तिहाई सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे।