24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर भड़के संजय सिंह, बोले- इन सातों को जनता कभी माफ नहीं करेगी

Sanjay Singh Statement On Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को इन सातों नेताओं के नाम याद रखने चाहिए।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Aman Pandey

Apr 24, 2026

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायक बनाया, सांसद बनाया और हर संभव सम्मान दिया, लेकिन अब वे भाजपा के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि संदीप पाठक को राज्यसभा भेजा गया और इन सभी नेताओं को आम आदमी पार्टी तथा पंजाब की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

AAP सांसद ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

AAP सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है।

संजय सिंह के मुताबिक, "पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो तो 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम किया जाता है, ऐसी सरकार को भाजपा ने रोकने और तोड़ने का काम किया।

'गलत पार्टी में सही आदमी'

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) को शुक्रवार को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दो अन्य सांसदों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी आप से अलग हो गए हैं। इसके साथ ही, तीनों नेताओं ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। चड्ढा ने दावा किया कि पार्टी के दो-तिहाई सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे।

बताया जा रहा है कि हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों वर्तमान में AAP के राज्यसभा सदस्य हैं। पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें महसूस हो रहा था कि वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए वे खुद को भाजपा में विलय करने का फैसला कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Apr 2026 05:40 pm

Published on:

24 Apr 2026 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने पर भड़के संजय सिंह, बोले- इन सातों को जनता कभी माफ नहीं करेगी

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजा आसमान, राफेल-सुखोई की धमाकेदार एंट्री: विडियो में देखें विमानों का एयर शो

purvanchal expressway iaf air show rafale
सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सुखोई, मिराज और तेजस ने की लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से कमांडो ने की मॉकड्रिल

सुल्तानपुर

वेशभूषा देखकर गुमराह न हो जनता, रामायण का हवाला देकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया नकली संत

सुल्तानपुर

महिला का अकाउंट हैक कर अश्लील पोस्ट, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सोशल मीडिया पर पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला, सुल्तानपुर में युवक के खिलाफ साइबर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
सुल्तानपुर

कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुल्तानपुर का बेटा बलिदान, नम आंखों से इकलौते बेटे को पिता ने दी मुखाग्नि

Up news, sultanpur
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.