पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर चीख-पुकार: नींद के चक्कर में 70 से ज्यादा जानें दांव पर लगाई; खलासी को स्टेयरिंग थमाकर सो गया ड्राइवर

Major Accident On Purvanchal Expressway: सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। लुधियाना से आजमगढ़ जा रही एक लग्जरी बस धनपतगंज क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। दुर्घटना में करीब 57 यात्री घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक के मौके से फरार होने की बात भी सामने आई है।