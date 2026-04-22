पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजा आसमान, राफेल-सुखोई की धमाकेदार एंट्री: विडियो में देखें विमानों का एयर शो

इस भव्य एयर शो के जरिए भारतीय वायु सेना ने न सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी आधुनिक सुविधाएं अब केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह देश की रक्षा रणनीति का भी अहम हिस्सा बन सकती हैं।