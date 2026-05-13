उठो मेरे लल्ला तुम्हें क्या हो गया, बेटे से लिपटकर बिलखती रही मां, बहराइच में 7 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली गांव के दयाल पुरवा मजरे में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई। जब गांव के बाहर झाड़ियों में एक सात वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे की पहचान गांव के रहने वाले लक्ष्मण निषाद के बेटे के रूप में हुई है। शव की हालत देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। क्योंकि मासूम का गला कटा हुआ था। परिजनों के मुताबिक बच्चा मंगलवार शाम पड़ोस में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात तक जब वह वापस घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग परेशान हो गए। मां-बाप और रिश्तेदारों ने रातभर गांव और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।