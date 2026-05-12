3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग रहने पर अड़ी मां, पति की मिन्नतें भी बेअसर; हाथरस के थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

हाथरस जिले के मुरसान थाना क्षेत्र से सामने आई एक पारिवारिक घटना ने इलाके में चर्चा छेड़ दी है। यहां रहने वाले एक युवक की शादी करीब आठ साल पहले बिहार की रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों के तीन बच्चे हुए। जिनमें एक बेटी भी शामिल है। परिवार के लोगों के मुताबिक शुरुआती दिनों में सब सामान्य था। लेकिन समय के साथ पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। बताया जा रहा है कि बीते 3 अप्रैल 2026 को महिला अचानक घर से कहीं चली गई। पति और परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पति का आरोप है कि महिला घर से जाते समय नकदी और जेवर भी अपने साथ ले गई थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।