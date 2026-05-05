चंद रुपयों की शर्त के लिए युवक ने पार की अश्लीलता की सारी हदें, कपड़े निकालकर पूरे गांव में दौड़ा

यह कृत्य उस समय किया गया जब गांव के रास्तों पर महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। युवक को इस स्थिति में देखकर महिलाएं दंग रह गईं और शर्मिंदगी के कारण उन्हें वहां से हटना पड़ा। सार्वजनिक स्थल पर की गई इस अश्लील हरकत ने गांव के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।