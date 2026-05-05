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हाथरस

चंद रुपयों की शर्त के लिए युवक ने पार की अश्लीलता की सारी हदें, कपड़े निकालकर पूरे गांव में दौड़ा

Hathras News : हाथरस में 5000 की शर्त के लिए युवक सरेआम निर्वस्त्र होकर दौड़ा। ग्राम प्रधान पति पर उकसाने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

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हाथरस

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Avaneesh Kumar Mishra

May 05, 2026

कपड़े निकालकर पूरे गांव में नंगा दौड़ा, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से मर्यादाओं को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने न केवल मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती पेश कर दी है। महज 5000 रुपये की शर्त जीतने के लालच में एक युवक ने सरेआम अश्लीलता की सारी हदें पार कर दीं।

5000 रुपये की शर्त के पीछे नंगा भागा युवक

यह मामला हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जानकारी के अनुसार, गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों, जिनमें ग्राम प्रधान का पति और उसके साथी शामिल थे, ने एक युवक के सामने एक विचित्र और घिनौनी चुनौती रखी। उन्होंने युवक को उकसाते हुए कहा कि यदि वह निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में दौड़ लगाता है, तो उसे 5000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे।

पैसे के लालच और साथियों के दबाव में आकर युवक ने बिना सोचे-समझे अपने पैंट, शर्ट और यहां तक कि अंडरगारमेंट्स भी उतार दिए। इसके बाद वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर गांव की गलियों और मुख्य रास्तों पर दौड़ने लगा।

महिलाओं के सामने से दौड़ा, गांव में मचा हड़कंप

यह कृत्य उस समय किया गया जब गांव के रास्तों पर महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। युवक को इस स्थिति में देखकर महिलाएं दंग रह गईं और शर्मिंदगी के कारण उन्हें वहां से हटना पड़ा। सार्वजनिक स्थल पर की गई इस अश्लील हरकत ने गांव के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी फरार

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और स्थानीय महिलाओं द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सादाबाद के सीओ (CO) जेएन अस्थाना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

इस घटना के पीछे ग्राम प्रधान का पति और उसके साथियों की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। सीओ ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाना और किसी को ऐसे कृत्य के लिए उकसाना गंभीर अपराध है। मामला दर्ज होते ही शर्त लगाने वाले आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।

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Published on:

05 May 2026 09:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / चंद रुपयों की शर्त के लिए युवक ने पार की अश्लीलता की सारी हदें, कपड़े निकालकर पूरे गांव में दौड़ा

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