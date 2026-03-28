कोल्ड ड्रिंक के पैसों पर हुआ विवाद बना जानलेवा, गोली मारकर हत्या करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, साथी की तलाश

हाथरस के सासनी क्षेत्र में एक छोटी सी कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया और आखिरकार एक युवक की जान चली गई। यह घटना 23 मार्च की है। जब रंजित सोलंकी अपनी दुकान पर मौजूद थे। उसी दौरान कुछ युवक वहां कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचे। सामान लेने के बाद जब रंजित ने उनसे पैसे मांगे, तो विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पैसे देने के बजाय गाली-गलौज शुरू कर दी। जब रंजित ने इसका विरोध किया। तो मामला और बिगड़ गया। इसी दौरान एक आरोपी ने पिस्टल निकालकर रंजित के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी वहां से फरार हो गए।