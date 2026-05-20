हर दिन सुबह 8 बजे तक सोता था पति, पत्नी ने 5 बजे जगाया तो कर ली आत्महत्या, साले से कहा- ये आखिरी मुलाकात है

पति ने चाय पीकर अपने साले मानु को फोन किया और कहा- अब मैं जा रहा हूं। तेरी-मेरी आखिरी मुलाकात है। अपनी बहन का ध्यान रखना। फोन काटते ही लालू कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई। आशा देवी ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो लालू का शव बेड पर खून से लथपथ मिला। शव के पास में एक अवैध तमंचा भी मिला। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है।