20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाथरस

हर दिन सुबह 8 बजे तक सोता था पति, पत्नी ने 5 बजे जगाया तो कर ली आत्महत्या, साले से कहा- ये आखिरी मुलाकात है

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक युवक ने मामूली बात पर आत्महत्या (Suicide Over Trivial Matters) कर ली। युवक को उसकी पत्नी ने सुबह 5 बजे जगा दिया था, इसलिए वह नाराज था।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Vinay Shakya

May 20, 2026

youth commits suicide

सांकेतिक AI इमेज

हाथरस जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के रामपुर बट्टारी गांव में लालू (35) ने मामूली बात पर आत्महत्या (Suicide in Hathras) कर ली। परिजनों के मुताबिक, लालू हर दिन सुबह 8 बजे तक सोता था। लालू को उसकी पत्नी ने बुधवार को सुबह 5 बजे उठा दिया तो वह नाराज हो गया। इसके बाद लालू ने खौफनाक कदम उठाया।

मामूली बात पर लालू ने खुद को गोली मारी

हाथरस जिले में मामूली बात पर युवक ने आत्महत्या कर ली। लालू को आज सुबह उसकी पत्नी ने सुबह 5 बजे जगा दिया तो इसी बात पर वह नाराज हो गया। सुबह जल्दी उठाने को लेकर पति-पत्नी के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान लालू ने पत्नी से मारपीट भी की। आपसी नोकझोंक के बाद लागू कमरे में अंदर चला गया और अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लालू की शादी 7 साल पहले ईटॉर्नी गांव की आशा देवी से हुई थी, उनके 2 बच्चे हैं।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 5 बजे आशा देवी बेटे को स्कूल भेजने के लिए उठी। घर के काम निपटाने के बाद वह रसोई में खाना बनाने जा रही थी तो किचन का गेट टाइट हो गया और नहीं खुल रहा था। आशा ने गेट खोलने के लिए लालू को जगाया। इसी बात पर लालू नाराज हो गया। जल्दी उठाने को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई और लालू ने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी। झगड़े के कुछ देर बाद आशा ने पति को चाय बनाकर दी।

पति ने चाय पीकर अपने साले मानु को फोन किया और कहा- अब मैं जा रहा हूं। तेरी-मेरी आखिरी मुलाकात है। अपनी बहन का ध्यान रखना। फोन काटते ही लालू कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई। आशा देवी ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो लालू का शव बेड पर खून से लथपथ मिला। शव के पास में एक अवैध तमंचा भी मिला। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है।

ये भी पढ़ें

सिर्फ एक गलती से पकड़ा गया करोड़ों का अश्लील साम्राज्य चलाने वाला इंजीनियर, 10 हजार अश्लील वीडियो और 40 हजार फोटो बरामद
हरदोई
Symbolic AI image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 May 2026 06:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / हर दिन सुबह 8 बजे तक सोता था पति, पत्नी ने 5 बजे जगाया तो कर ली आत्महत्या, साले से कहा- ये आखिरी मुलाकात है

बड़ी खबरें

View All

हाथरस

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग रहने पर अड़ी मां, पति की मिन्नतें भी बेअसर; हाथरस के थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
हाथरस

चंद रुपयों की शर्त के लिए युवक ने पार की अश्लीलता की सारी हदें, कपड़े निकालकर पूरे गांव में दौड़ा

हाथरस

हाथरस थाने में युवक की संदिग्ध मौत: शौचालय में फंदे से लटका मिला, SHO और सिपाही सस्पेंड

घटना के संबंध में एसपी ने दी जानकारी फोटो सोर्स विभाग
हाथरस

हाथरस में सनसनी: खुद को मृत साबित करने के लिए बर्खास्त सिपाही ने भिखारी को जिंदा जलाया, गिरफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
हाथरस

विवादों में घिरे प्रोफेसर ने लिया वीआरएस, कॉलेज ने एंट्री पर लगाया प्रतिबंध

यौन शोषण के आरोपों से घिरे शिक्षक के इस्तीफे के बाद प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हाथरस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.