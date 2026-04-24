हाथरस थाने में युवक की संदिग्ध मौत: शौचालय में फंदे से लटका मिला, SHO और सिपाही सस्पेंड

हाथरस के चंदपा थाने में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय चंद्रपाल के रूप में हुई है। जो गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि उसे एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक, चंद्रपाल की एक किशोरी से सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी। जो धीरे-धीरे बातचीत में बदल गई। दोनों के बीच फोन पर भी संपर्क होने लगा था। करीब 15 अप्रैल को किशोरी अपने घर से निकलकर चंद्रपाल के पास पहुंच गई। इसके बाद लड़की के पिता ने सामाजिक दबाव के चलते कुछ दिनों बाद युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया।